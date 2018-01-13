АТО: впервые за время перемирия, враг применил артиллерию

13 января в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать договоренности о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливали из запрещенных минскими соглашениями вооружения укрепления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр-штаба АТО в Facebook.

Сегодня впервые за время перемирия оккупанты применили артиллерию.

По состоянию на 18:00 зафиксировано 6 обстрелов позиций ВСУ. В одном случае украинские воины давали врагу адекватный ответ.

На луганском направлении под обстрелом противника оказались наши позиции вблизи Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-мм минометов.

На донецком направлении было горячее. В Приазовье почти час длился вражеский обстрел из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122-мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Захватчики выпустили более двух десятков боеприпасов. В этом же районе, вокруг Павлополя, незаконные вооруженные формирования вели огонь из тяжелых минометов.

На других участках нашей обороны агрессор обстреливал наши позиции из 120-мм минометов и гранатометов недалеко от шахты Бутовка, а из стрелкового оружия и 82-мм минометов – около Каменки. Также из гранатометов различных видов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие вблизи Верхнеторецкого.