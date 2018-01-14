На оккупированных боевиками районах Донецкой области сотрудникам бюджетных учреждений и "органов государственной власти" запретили выезжать на подконтрольную Киеву территорию. Об этом говорится в "указе" главаря "ДНР" Александра Захарченко, сообщают Донецкие новости.

Отмечается, что документ распространяется в социальных сетях. При этом на официальном сайте "главы ДНР" он отсутствует.

"С 20 декабря 2017 года временно запретить выезд за пределы Донецкой народной республики в государство Украина сотрудникам (работникам) органов государственной власти и органам местного самоуправления, а также органам прокуратуры, "Центрального республиканского банка ДНР", работникам предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной формы собственности", – говорится в "указе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховная Рада намерена начать пленарную неделю с законопроекта по Донбассу

Целью такого запрета называется "обеспечение личной безопасности" сотрудников "госучреждений".

Издание сообщает, что местные жители подтверждают, что такое распоряжение есть, и сейчас на предприятиях сотрудники расписываются в ознакомлении с ним.

Фото: Донецкие новости