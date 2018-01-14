На пожаре в Харьковской области погибли мать и двое пятилетних детей

В Харьковской области на пожаре в частном доме в поселке Новая Водолага Харьковской области погибли три человека, в том числе двое пятилетних детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 20:13.

"По результатам проведения разведки стало известно, что огнем охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня. В некоторых местах прогорело деревянное перекрытие. В комнате, где возгорания не было, но было много дыма, спасатели обнаружили трех людей: 42-летнюю мать и двух ее 5-летних детей (мальчика и девочку). Они не подавали признаков жизни", – говорится в сообщении.

В 20:35 пожар был локализирован, а в 23:07 – окончательно потушен. Причина пожара устанавливается.