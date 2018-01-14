Боевики в Донецке обстреляли автомобиль мирного жителя, - ОБСЕ

Боевики "ДНР" в Донецке на Путиловском мосту автомобиль местного жителя. Мужчина был госпитализирован с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.

Инцидент произошел еще 10 января. Наблюдатели ОБСЕ посетили клиническую больницу в Макеевке. Медработники сообщили, что в прошлую среду, в 22:30 к ним доставили 31-летнего мужчину с осколочными ранениями шеи, левого плеча и правой ноги.

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"По словам медработников, мужчина рассказал им, что он получил ранения около 15:00 того же дня, когда находился в транспортном средстве на Путиловском мосту в Донецке. 12 января медработники сказали СММ по телефону о том, что мужчина находится в удовлетворительном состоянии и был выписан из больницы", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Донецке люди ходят на кладбище с боеприпасами.