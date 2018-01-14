Еще одного киевского псевдоминера отправили за решетку

Печерский районный суд Киева приговорил к четырем годам лишения свободы 24-летнего уроженца Черниговской области, который в октябре сообщил о ложном минировании спортивного здания в столице. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Осмотрев здание и прилегающую территорию, правоохранители не нашли подозрительных вещей и веществ. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители сразу установили "минера". Им оказался 24-летний уроженец Черниговской области. Он находился неподалеку от места происшествия и был в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

На судебном заседании мужчина признал свою вину. Его судили по ст. 259 ч. 1 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве "телефонного террориста" приговорили к 5 годам тюрьмы.