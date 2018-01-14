В Украине за минувшие сутки зафиксировано два факта педофилии

В полиции Украины намерены создать открытый реестр педофилов, подобный тому, что ранее обнародовали в Польше. Его цель - усилить ответственность за сексуальное насилие в отношении детей.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия в соответствии с действующим законодательством настолько гуманное, что позволяет делать им это снова. Актуально внесение изменений относительно усиления ответственности по статье преступления против малолетних и внедрение открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдет. Только так защитим от отбросов наших детей", - отметил он.

По его словам, только за минувшие сутки было совершено два "ужасных факта издевательства над нашим будущим".