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Главная » Страна » В Украине за минувшие сутки зафиксировано два факта педофилии

В Украине за минувшие сутки зафиксировано два факта педофилии

В Украине за минувшие сутки зафиксировано два факта педофилии
Фото: job-sbu.org

Вячеслав Аброськин считает, что эти извращенцы уничтожают наше будущее

14.01.18 1910
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В полиции Украины намерены создать открытый реестр педофилов, подобный тому, что ранее обнародовали в Польше.  Его цель - усилить ответственность за сексуальное насилие в отношении детей.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook. 

"Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия в соответствии с действующим законодательством настолько гуманное, что позволяет делать им это снова. Актуально внесение изменений относительно усиления ответственности по статье преступления против малолетних и внедрение открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдет. Только так защитим от отбросов наших детей", - отметил он.

По его словам, только за минувшие сутки  было совершено два "ужасных факта издевательства над нашим будущим".

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