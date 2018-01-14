Вашингтон поможет Киеву в финансовых расследованиях

В США внимательно следят за созданием в Украине СФР

США готовы предоставить Украине помощь в создании Службы финансовых расследований (СФР).

Об этом заявил заместитель директора Государственного агенства США по противодействию финансовым преступлениям Джамалом Эль-Хинди во время встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком, передает пресс-служба Минфина.

Во время встречи стороны обсудили вопросы возможного сотрудничества Агенства с госучреждениями Украины. Джамал Эль-Хинди отметил, что следит за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований, единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства.

Он добавил, что Агенство готово оказывать поддержку в создании эффективного нового органа СФР.

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