Сутки в АТО: двое бойцов получили ранения

За минувшие сутки зафиксировано шесть обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Дважды наши военные открывали ответный огонь. В результате вражеских обстрелов двое бойцов получили ранения. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении враг из минометов различных калибров и вооружения БМП вел огонь по позициям сил АТО неподалеку Новолуганского. Обстрелам из гранатометов подверглись опорные пункты наших воинов в районе населенных пунктов Гладосово, Луганское и Троицкое.

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На донецком направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также неподалеку Каменки, украинских защитников обстреливал вражеский снайпер.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано очередной факт присутствия российского вооружения на Донбассе. Подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10". С начала действия рождественского перемирия это уже третий сбитый беспилотник этого типа.