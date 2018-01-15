Офшорные фирмы могут отсудить конфискованные средства Януковича, - Горбатюк

Оффшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные деньги беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил в эфире программы "Завтра", передает Радио Свобода.

"Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом и которые могут быть добросовестными так называемыми приобретателями, - действительно, они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться", - сказал прокурор.

Также Горбатюк отметил, что об открытии производств относительно обнародования Al Jazeera якобы текста засекреченного приговора Краматорского суда о спецконфискацию средств экс-президента ему ничего не известно. Он напомнил, что прокуратура потеряла возможность начинать производство с созданием Государственного бюро расследований, поэтому этим делом может заниматься Нацполиция или Служба безопасности Украины.

Напомним, текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, согласно которому были конфискованы 1,5 млрд долларов окружения Януковича, был засекречен как содержащий государственную тайну.