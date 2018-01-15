В Киеве открывают 30 пунктов обогрева

В пунктах можно получить первую помощь, выпить горячий чай и просто погреться

С 15 января в Киеве заработает 30 пунктов обогрева. Об этом в эфире Громадського радіо cообщил директор департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов.

"Пункты обогрева разворачиваются в зависимости от погодных условий. Сегодня хотя и холодно, но ситуация не такая, когда мы открываем обычно пункты обогрева, но мы их откроем, потому что сегодня и завтра ночи будут прохладными", - пояснил он.

Крикунов отметил, что пункты обогрева будут работать в каждом районе. В первую очередь они будут располагаться на базе территориальных центров социального обслуживания. Также будут открыты дополнительные пункты обогрева при содействии управлений социальной защиты на базе ЖЭКов.

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"В среднем по Киеву будет работать около 30 пунктов обогрева, где люди без постоянного места жительства смогут получить первую помощь, а при необходимости горячий чай и просто погреться", - добавил Юрий Крикунов.

По его словам, официально пункты обогрева открываются, когда температура понижается до -20 °C.

"Но, учитывая, что эта зима немного не такая, как обычно, то сегодняшняя температура является достаточно холодной, поэтому мы уже сегодня заработаем", - добавил Крикунов.

В пункт обогрева может обратиться любой человек.