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В Киеве открывают 30 пунктов обогрева

В Киеве открывают 30 пунктов обогрева
Фото: СВІДОК.info

В пунктах можно получить первую помощь, выпить горячий чай и просто погреться

15.01.18 446
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С 15 января в Киеве заработает 30 пунктов обогрева. Об этом в эфире Громадського радіо cообщил директор департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов.

"Пункты обогрева разворачиваются в зависимости от погодных условий. Сегодня хотя и холодно, но ситуация не такая, когда мы открываем обычно пункты обогрева, но мы их откроем, потому что сегодня и завтра ночи будут прохладными", - пояснил он.

Крикунов отметил, что пункты обогрева будут работать в каждом районе. В первую очередь они будут располагаться на базе территориальных центров социального обслуживания. Также будут открыты дополнительные пункты обогрева при содействии управлений социальной защиты на базе ЖЭКов.

"В среднем по Киеву будет работать около 30 пунктов обогрева, где люди без постоянного места жительства смогут получить первую помощь, а при необходимости горячий чай и просто погреться", - добавил Юрий Крикунов.

По его словам, официально пункты обогрева открываются, когда температура понижается до -20 °C.

"Но, учитывая, что эта зима немного не такая, как обычно, то сегодняшняя температура является достаточно холодной, поэтому мы уже сегодня заработаем", - добавил Крикунов.

В пункт обогрева может обратиться любой человек.

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