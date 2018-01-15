Полторак будет меньше награждать именным оружием

Министр обороны Украины Степан Полторак ограничил круг лиц, которые ведомство сможет награждать огнестрельным или холодным оружием.
Об этом Полторак написал на своей странице в Facebook.
"Выступил с инициативой и подписал соответствующий приказ ограничить себя в праве награждать отличием "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие" гражданских лиц", - написал Полторак.
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По его словам, теперь министр обороны Украины сможет награждать оружием только военных ВСУ и других силовых структур, а также военных в отставке или запасе с правом ношения военной формы.
"Согласно приказу, такими наградами граждане указанной категории смогут быть награждены только один раз", - добавил министр.
Полторак считает, что такое решение позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам награждений и определить четкий круг лиц, которые могут быть награждены данным отличием.