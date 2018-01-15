Луценко в среду расскажет о ходе спецкофискации "денег Януковича"

Генеральный прокурор Юрий Луценко в среду, 17 января, примет участие в заседании комитета по нацбезопасности.
Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган в Twitter.
"Генпрокурор Юрий Луценко 17.01.18 примет участие в заседании комитета ВР по нацбезопасности и обороне, где отчитается о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения", - написала она.
Напомним, Al Jazeera опубликовала текст приговора суда о спецконфискации 1,5 млрд долларов окружения Януковича.