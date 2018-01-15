Количество киберпреступлений в Украине ежегодно растет на 2,5 тысячи

Глава киберполиции Сергей Демедюк заявил, что его департамент с каждым годом приобретает все большее опыта

За 11 месяцев 2017 года подразделение полиции направило в суд обвинительные акты в отношении 726 лиц, подозреваемых в киберпреступлениях.

В Украине ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается на 2,5 тысяч. Об этом заявил глава киберполиции Сергей Демедюк в интервью Экономической правде.

"Ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается в среднем на 2,5 тыс. В 2017 году мы сопровождали около 7 тыс. уголовных производств, из них 4,5 тыс. – исключительно киберпреступления", – сказал он.

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Демидюк также подчеркнул, что департамент киберполиции пока только формируется, "однако с каждым годом приобретает все большее опыта, вырабатывает методологию, а также получает знания от зарубежных партнеров".

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