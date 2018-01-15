В Украине ожидается снег, со среды начнется потепление.

В понедельник в Украине местами пройдет снег. На западе до -14°, в центре и на юге до -10°. На востоке столбик термометра опустится до -8°, на севере до -12°, пишет УНИАН.

Прогноз на 15 января

Во вторник, 16 января, в Украине местами пройдет снег. На севере до -9°.

Прогноз на 16 января

В среду, 17 января, практически по всей Украине пройдет снег. Холоднее всего будет на западе - до -6°. В остальных регионах до -5°.

Прогноз на 17 января

В четверг также ожидаются снегопады. Ночью по стране -8°…0°, днем на юге до +7°.

Прогноз на 18 января

В пятницу практически без осадков. На юге до -6°, в остальных регионах -4°...0°.

Прогноз на 19 января

20 и 21 января в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -5°, на остальной территории -4°…+3°. Днем температура по стране 0°...+8°. В воскресенье ночью на востоке до -4°, днем в Украине от 0° до +10°.

Прогноз на 20 января

Прогноз на 21 января