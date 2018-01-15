В Украине ожидается снег, со среды начнется потепление.
В понедельник в Украине местами пройдет снег. На западе до -14°, в центре и на юге до -10°. На востоке столбик термометра опустится до -8°, на севере до -12°, пишет УНИАН.
Прогноз на 15 января
Во вторник, 16 января, в Украине местами пройдет снег. На севере до -9°.
Прогноз на 16 января
В среду, 17 января, практически по всей Украине пройдет снег. Холоднее всего будет на западе - до -6°. В остальных регионах до -5°.
Прогноз на 17 января
В четверг также ожидаются снегопады. Ночью по стране -8°…0°, днем на юге до +7°.
Прогноз на 18 января
В пятницу практически без осадков. На юге до -6°, в остальных регионах -4°...0°.
Прогноз на 19 января
20 и 21 января в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -5°, на остальной территории -4°…+3°. Днем температура по стране 0°...+8°. В воскресенье ночью на востоке до -4°, днем в Украине от 0° до +10°.
Прогноз на 20 января
Прогноз на 21 января