Регулятор хочет добиться постепенного снижения потребительской инфляции до 5% в 2019 году

Национальный банк Украины на своем сайте объяснил, почему инфляция в 2017 году превысила пороги, установленные регулятором.

В частности, это произошло из-за более заметного подорожания продуктов и восстановления потребительского спроса вследствие повышения зарплат и пенсий.

"Инфляция по итогам года отклонилась от цели главным образом из-за действия факторов, на которые Национальный банк не мог повлиять с помощью инструментов денежно-кредитной политики", - подчеркнули в ведомстве.

Речь идет прежде всего о сокращении предложения отдельных видов товаров из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года, нестабильной ситуации в животноводстве, роста мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания (в частности, мясо-молочной группы).

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Так, в прошлом году стремительно выросли цены на овощи и фрукты после их падения в 2016 году. Например, цены на ягоды и яблоки, отдельные овощи борщевого набора (морковь и свекла) выросли почти в 1,5 раза.

Зато продолжалось падение цен на сахар в результате низких мировых цен и значительного предложения на внутреннем рынке, а хороший урожай обусловил падение цен на гречневую крупу.

Также на росте цен сказались увеличение производственных затрат на оплату труда, а также быстрое восстановление потребительского спроса.

В то же время, рост цен на непродовольственные товары были ниже, чем в прошлом году - 3,3% против 4,8%.

В Нацбанке подчеркивают, что "инфляция будет снижаться в дальнейшем" вследствие ужесточения монетарной политки, к которой вынужден был прибегнуть в середине осени.

"Новая цель НБУ - постепенное снижение потребительской инфляции до 5% в 2019 году", - говорится в документе.

Напомним, украинским военным могут заменить мясо на простоквашу.