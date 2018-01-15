Глава военизированной российской группировки "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин никогда не был гражданином Украины.

Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов в эфире "Громадського радио".

По словам Гуськова, Уткин вырос в поселке Смолино Кировоградской области, но выехал из Украины в 1980-х годах. На данный момент он проживает в Российской Федерации.

Отметим, ЧВК официально в России находятся вне закона. При этом сам "Вагнер" и его боевики были замечены во время аннексии Крыма, а также на Донбассе, после воевали в Сирии.

"Вагнер сам в боях не участвует. Его задача - вербовка и комплектование своих подразделений. В Сирии все началось с ротно-тактической группы, потом батальонно-тактической группы. Потом их стало две. Численность их была от полутора тысяч до 5 тысяч человек в наиболее тяжелые для сирийской власти времена - в начале 2017 года, когда шли бои за освобождение Пальмиры. Это эпизодические наезды самого Вагнера в Сирию. Он фактически сейчас управляет своей паутиной, находясь на территории Российской Федерации", - заявил руководитель главы аппарата СБУ.

Также Гуськов сообщил, что украинская спецслужба идентифицировала более 2000 боевиков "ЧВК Вагнера".

По его словам, по каждому идентифицированному гражданину украинские правоохранительные органы позже заводят отдельные производства. В дальнейшем эти данные Украина будет использовать в международных судах.

"За время боев на Донбассе в "ЧВК Вагнера" было около сотни убитых. А вот захваченных или задержанных украинскими властями - нет", - подытожил представитель СБУ.

Напомним, Фокус разбирался, зачем Кремль меняет боевых бурятов на вагнеровцев.