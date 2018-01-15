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Главная » Страна » Киев снял санкции с российского поставщика угля

Киев снял санкции с российского поставщика угля

Киев снял санкции с российского поставщика угля
Фото: Капитал страны

Санкции против Южтранса были введены "за проведение действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности"

15.01.18 408
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Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) сняло санкции с российского поставщика угля "Южтранс".

Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Как отмечается, санкции против российского поставщика угля "Южтранс" были ведены 9 декабря 2017 года и, согласно информации министерства, были сняты 29 декабря 2017 года.

Санкции были введены "за проведение действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности".

Напомним, СМИ обнародовали список активов Ахметова, которые могут быть заморожены по решению суда.

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