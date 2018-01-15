Киев снял санкции с российского поставщика угля

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) сняло санкции с российского поставщика угля "Южтранс".
Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Как отмечается, санкции против российского поставщика угля "Южтранс" были ведены 9 декабря 2017 года и, согласно информации министерства, были сняты 29 декабря 2017 года.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финская компания отказалась поставлять в Крым оборудование
Санкции были введены "за проведение действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности".
Напомним, СМИ обнародовали список активов Ахметова, которые могут быть заморожены по решению суда.