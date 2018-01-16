Заявление Лаврова о Будапештском меморандуме "абсолютно абсурдное", - экс-посол США

Стивен Пайфер уверен, что глава МИД РФ и сам это прекрасно понимает

Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который утверждает, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, является "абсолютно абсурдным". Об этом написал в Twitter экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Это утверждение российского министра иностранных дел Лаврова абсолютно абсурдно. Будапештский меморандум требует от Москвы не использовать и не угрожать любой силой - не только ядерным оружием, Украине. Лавров не глуп, он это знает ", подчеркнул он Пайфер.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции 15 января заявил о том, что Россия не нарушала положений Будапештского меморандума.