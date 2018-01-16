В этом году для празднования Крещения коммунальное предприятие Плесо обустроило в пределах Киева 10 локаций. Об этом сообщает КП Плесо в Facebook.
На каждой из них 19 января с 7:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.
Такие зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы.
Днепровский район:
пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке);
пляж "Венеция" (остров Долобецкий, рядом с "Городом спорта");
пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры);
пляж "Центральный" (Труханов остров, рядом с пешеходным мостом);
пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины);
пляж "Радужный" (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины).
Оболонский район:
пляж "Вербный" (озеро Вербное, ул. Приозерная);
место массового отдыха "Наталка" (залив Оболонь, ул. Приречная);
пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия).
Деснянский район:
зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).