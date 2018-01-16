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Протесты в Киеве

Фото Во время стычки у Рады от слезоточивого газа пострадали около 20 человек

<span class="label red">Фото</span> Во время стычки у Рады от слезоточивого газа пострадали около 20 человек
Фото: facebook.com/RedCrossUkraine

К врачам обращаться не пришлось

16.01.18 373
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В ходе стычек между митингующими под зданием Верховной Рады и сотрудниками правоохранительных органов около 20 человек пострадали от слезоточивого газа, но к врачам скорой помощи не обращались. Об этом сообщает в Facebook общество Красный Крест Украины.

"В Киеве неспокойно: под Верховной Радой произошли столкновения. Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины патрулировали события, чтобы оказать первую помощь тем, кому это нужно", – говорится в сообщении.

По словам волонтера отряда быстрого реагирования Национального Комитета общества Красного Креста Украины Федора Настенко, было около 20 пострадавших от слезоточивого газа.

"Как всегда, мы промывали им глаза термальной водой. Передавать их врачам скорой помощи не пришлось", – рассказал Настенко.

Ранее сообщалось, что утром 16 января у здания Верховной Рады началась акция под названием "Стоп реванш" с требованием принятия ряда законов по деоккупации Донбасса, введению санкций против российских компаний, принятия законопроекта об Антикоррупционном суде. Также среди требований выступающих – привлечение к ответственности ряда политиков, "связанных с предыдущей властью".

Организаторами акции выступали общественные объединения "Свободные люди", организациями "Украинская народная рада Донеччины и Луганщины", "Национальный альянс", "Музыкальный батальон", "С-14", "УНА-УНСО".

По данным полиции, правопорядок в правительственном квартале столицы 16 января обеспечивают более 3 800 правоохранителей – сотрудников столичной полиции и Национальной гвардии Украины.

Сначала акция проходила мирно. Затем между митингующими под зданием Рады и сотрудниками правоохранительных органов произошла потасовка после того, как участники акции попытались сжечь флаг РФ. Позже ситуация стабилизировалась.

Верховная Рада 16 января рассматривает во втором чтении в целом законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", в котором РФ признается государством-агрессором.

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