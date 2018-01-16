Рассмотрение закона о деоккупации Донбасса перенесли на 18 января

Документ содержит 673 правки, сегодня депутаты рассмотрели 344 из них и все отклонили

По итогам рассмотрения во втором чтении "закона о реинтеграции Донбасса" во вторник, 16 января, Верховной Радой Украины парламентарии перенесли голосование на 18 января.

Об этом сообщил в facebook народный депутат Борислав Береза.

"Голосование за "Реинтеграциию Донбасса" будет в четверг. Депутаты получили sms и расходятся", - написал он.

Отметим, официально закон носит название: Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях (№7163). Согласно нему, РФ признается государством-агрессором.

Документ содержит 673 правки. Сегодня депутаты рассмотрели 344 из них (все отклонили), передает Громадське радіо.

При этом, глава Меджлиса крымскотатарского народа и нардеп Рефат Чубаров отмечал, что закон о реинтеграции (деоккупации) Донбасса связан с Крымом.

Напомним, Мингарелли заявил, что санкции против РФ будут действовать до возвращения Крыма и выполнения Минска.