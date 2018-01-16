Газпром уточнил свою позицию по решению Стокгольмского арбитража

Российский монополист решил оспаривать только не устраивающие его решения

Газпром назвал некорректной трактовку его заявления о том, что компания не будет оспаривать окончательное решение Стокгольмского арбитража по спору с Нафтогазом Украины.

Газпром напомнил, что еще ранее подал заявление в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция), и теперь намерен уточнить его параметры.

Об этом сообщил зампред правления Газпрома Александр Медведев в комментарии Интерфаксу.

"Мы не отзываем нашу апелляцию по промежуточному решению. Более того, выход окончательного решения означает, что в рамках первоначальной апелляции будут сделаны необходимые уточнения", - пояснил Медведев.

"Мы подаем апелляцию в отношении той части решения, которая нас не устраивает или устраивает не в полной мере", - сказал он.

То есть, апелляция не касается обязательства Нафтогаза выплатить Газпрому долг в $2 млрд, поскольку она принята в пользу российского монополиста.

"До сих пор они присужденную сумму не оплатили… Мы ожидаем от украинской стороны скорейшего исполнения решения. Тем более, что каждый день $600 тыс. штрафов и пени начисляются украинской стороне", – сказал Медведев.

Напомним, Нафтогаз начисляет Газпрому от 1 до 3 млн долларов пени ежедневно.