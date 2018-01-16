Порошенко и Климкин прокомментировали приговор Балуху

Президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин отреагировали на приговор Владимиру Балуху, вынесенный в аннексированном Россией Крыму.
Свои мнения они выразили на страницах в соцсетях.
Глава украинского государства заявил, что оккупанты никогда не сломают украинский дух.
"Судилище над Владимиром Балухом тому подтверждение. Украина продолжит борьбу за освобождение Крыма и всех незаконно заключенных на полуострове", - подчеркнул президент.
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Министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что "виновные в этом беспределе понесут наказание".
"Фейковая судебная система оккупационной власти бессильна против людей несломленной воли", - констатировал он.
Напомним, оккупанты приговорили Балуха к 3 годам и 7 месяцам в колонии-поселении.