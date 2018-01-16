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Летальное оружие для Украины

Американское оружие достанется Украине бесплатно

Американское оружие достанется Украине бесплатно
Мари Йованович

Посол США не смогла сказать, правда ли то, что Украина не сможет использовать это вооружение в зоне АТО

16.01.18 5427
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Посол США Мари Йованович сообщила, что Штаты предоставят Украине оружие бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Действительно в прошлом году Администрация приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура — для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации", — сказала она.

При этом Йованович не смогла сказать, правда ли то, что Украина не сможет использовать это вооружение в зоне АТО: "Детали еще прорабатываются. И мы работаем не только в рамках нашего внутреннего процесса с Конгрессом, но и в ходе переговоров и координации с правительством Украины. Однако, еще раз подчеркну, что речь идет именно об оборонительном вооружении". 

На вопрос, будут ли это поставки от правительства США или Украина будет заключать контракты с отдельными производителями вооружения, Йованович ответила, что оборонная помощь предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов, а "коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос".

Напомним, Кремль попытается сорвать поставки в Украину летального оружия из США.

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