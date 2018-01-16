Американское оружие достанется Украине бесплатно

Посол США не смогла сказать, правда ли то, что Украина не сможет использовать это вооружение в зоне АТО

Посол США Мари Йованович сообщила, что Штаты предоставят Украине оружие бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Действительно в прошлом году Администрация приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура — для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации", — сказала она.

При этом Йованович не смогла сказать, правда ли то, что Украина не сможет использовать это вооружение в зоне АТО: "Детали еще прорабатываются. И мы работаем не только в рамках нашего внутреннего процесса с Конгрессом, но и в ходе переговоров и координации с правительством Украины. Однако, еще раз подчеркну, что речь идет именно об оборонительном вооружении".

На вопрос, будут ли это поставки от правительства США или Украина будет заключать контракты с отдельными производителями вооружения, Йованович ответила, что оборонная помощь предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов, а "коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос".

Напомним, Кремль попытается сорвать поставки в Украину летального оружия из США.