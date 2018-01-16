Подозреваемый в покушении на Окуеву и Осмаева свою вину не признает

Адвокат утверждает, что Дакар действительно находился в их автомобиле, но не стрелял в них

Подозреваемый в первом покушении на бывших добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву не признает своей вины и отказывается сотрудничать со следствием.

Об этом Украинской правде рассказал его адвокат Алексей Дубина.

Он отметил, что его подзащитный, который проходит по делу как Александр Дакар, не сотрудничает со следствием. "Наша позиция такова: нечего с ними сотрудничать, они уже на него повесили ярлык" чеченского киллера", - сказал Дубина.

Адвокат утверждает, что Дакар действительно находился в автомобиле Окуевой и Осмаева, но не стрелял в них.

"Он никого не собирался убивать. Никакого умысла он не имел. Ни в кого не стрелял и не попадал", - сказал Дубина.

По его словам, на данный момент следствие остановлено - правоохранители якобы устанавливают личность подозреваемого. По информации Дубины, прокуратура направила официальный запрос в РФ, чтобы выяснить настоящую фамилию Дакара.

Адвокат при этом считает, что ответа украинская сторона не дождется.