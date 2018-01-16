Сущенко встретится с женой и дочерью

Об этом его адвокат Марк Фейгин сообщил "Укринформу".

Он уточнил, что это, вероятно, будет последнее свидание Романа Сущенко с родственниками во время следствия.

"После принятия принципиального решения по поводу таких свиданий, организовывать их было проще. Но когда начнется судебный процесс, процедура поменяется. Разрешение уже нужно будет получать у Мосгорсуда. А это намного более долгий бюрократический процесс. Причем с той же волокитой при получении права на свидание столкнутся и официальные лица, например, консул Украины", - пояснил адвокат.

Напомним, ФСБ считает, что Сущенко собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.