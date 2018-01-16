Закон о реинтеграции оккупированных территорий должен стать сигналом для Донбасса и Крыма, что это неотъемлемая часть Украины.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Марьинском дворце на приеме руководителей дипломатических представительств.

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель мирным политико-дипломатическим путем. Это ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня рассматривается в украинском парламенте по моей инициативе. Я надеюсь, что завтра-послезавтра будет голосование по нему. Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма. Вы - неотъемлемая частью Украины, и мы сделаем все возможное для того, чтобы и вы скорее вернулись домой", - сказал он.

Напомним, что сегодня, 16 января, Верховная Рада целый день рассматривала поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса. Финальное голосование не состоялось. В процессе доработки ко второму чтению к документу подали 673 поправки, 374 из них профильный комитет отклонил.