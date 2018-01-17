Генсек ООН призвал побороть "паралич", который привел к "замораживанию" конфликтов в Европе

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал одним из главным направлений работы ООН урегулирование конфликтов в Европе, в том числе и в Украине. Об этом сообщает пресс-центр ООН.

Он призвал покончить с "параличом", который привел к "замораживанию" конфликтов в Европе. По его словам, страны континента обладают рычагами, необходимыми для преодоления этих проблем.

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"Для урегулирования этих ситуаций необходимо противостоять опасной волне национализма и оживить работу соответствующих посреднических инициатив, включая Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу по восточной Украине, Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские международные дискуссии по Грузии и процесс "5+2" по Приднестровью", - подчеркнул глава ООН.

Ранее Генсек ООН призвал мир объединиться для преодоления угроз.