СБУ задержала дезертира, планировавшего перейти на службу в армию РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили в Запорожье дезертира-контрактника, который планировал перейти на службу в российскую армию. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что в конце апреля 2017 года, поддавшись пророссийской пропаганде о якобы "лучших" перспективах службы в рядах Вооруженных сил РФ, украинский военный самовольно покинул расположение своего подразделения", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали дезертира в областном центре в одной из квартир, где он скрывался. Во время обыска сотрудники СБУ изъяли пистолет Макарова, пистолет Форт и почти 4 тыс. патронов различного калибра. Также были обнаружены поддельные печати Министерства обороны Украины, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья.

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По данным спецслужбы, с помощью фальшивых печатей злоумышленник планировал изготовить новые документы, чтобы скрыть факт своего участия в антитеррористической операции на стороне украинской армии.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.