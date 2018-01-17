На "деньги Януковича" купили сотни ракетных комплексов, – Луценко

За счет конфискованных Генеральной прокуратурой средств беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения для украинской армии были закуплены сотни ракетных комплексов отечественного производства. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, передает Укринформ.

"Министерство обороны получило самую большую часть этих средств. И когда мы читаем в СМИ, что наконец сотни ракетных комплексов отечественного производства пошли в армию, то это на эти средства", – сказал он.

Луценко не стал уточнять характеристики ракетных комплексов, отметив только, что поступления именно этих комплексов ожидали украинские военнослужащие, которые часто сталкиваются с вражескими танками.

Также генпрокурор сообщил, что администрация Госпогранслужбы получила из конфискованных средств 700 млн грн, из которых 300 млн грн пошло на обустройство границы, а еще 400 млн грн – на создание системы идентификации отпечатков пальцев, которая была введена в действие в последние дни 2017 года.

Нацгвардия получила 900 млн грн, а Нацполиция – 1,48 млрд грн, добавил Луценко.