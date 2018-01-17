СНБО проведет заседание по оборонному заказу

В среду, 17 января, вечером должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Оно будет посвящено обсуждению государственного оборонного заказа.
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает Укринформ.
" Юрий Витальевич Луценко идет на СНБО, начинается Совет национальной безопасности и обороны по вопросам государственного оборонного заказа", - сказал он на заседании комитета, добавив, что генпрокурор отчитается о средствах от спецконфискации.
В то же время на сайте СНБО нет информации о заседании Совета.
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