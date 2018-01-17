Кабмин снял ограничения на получение земли участниками АТО

На начало января они оформили в собственность более 90 тысяч земельных участков площадью 117,28 тыс. га

Кабмин внес изменения в постановление о выделении земельных участков участникам АТО.

Такое решение приняли на заседании 17 января, сообщает Правительственный портал.

Постановлением "О внесении изменений в Стратегию совершенствования механизма управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими" закрепляется первоочередность обеспечения земельными участками участниковАТО независимо от площади земельных участков, право аренды на которые было продано. Постановление вступит в силу после его опубликования.

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Отмечается, что на данный момент безвозмездно может быть передано не более 25% от площади участков, реализованных на открытых торгах за предыдущий отчетный период.

С момента введения инициативы об обеспечении землей в июле 2014 года и по состоянию на начало 2018 года участники АТО подали в органы Госгеокадастра более 187 тысяч заявлений на получение участков. По результатам рассмотрения обращений землеустроители предоставили военным 135 030 разрешений на разработку проектов землеустройства для отвода земли, что составляет 72% от количества поданных заявлений. По состоянию на 3 января 2018 года военнослужащие оформили в собственность более 90 378 земельных участков площадью 117,28 тыс. гектаров.

За период с 7 июня 2017 года до начала 2018 года участники АТО подали в органы Госгеокадастра более 24 тыс. заявлений на получение земельных участков, из которых было удовлетворено 6 632 заявления на выделение земельных участков общей площадью 8,32 тыс. гектаров, что составляет 27% от количества поданных заявлений.