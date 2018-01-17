Украинские пограничники ничего не могут поделать с нелегалами в воздухе

Госпогранслужба Украины установила владельца легкомоторного самолета Ан-2, который завез в приграничное села в Венгрии 11 выходцев из Азии.

Выяснилось, что так называемый кукурузник принадлежит жителю Авдеевки.

Пресс-секретарь ведомства Олег Слободян в комментарии Укринформу объяснил также, почему пограничники не отреагировали на незаконное пересечение границы.

Выяснилось, что пограничники не могли остановить авиа-нарушителей, потому что Госпогранслужба не имеет необходимой техники.

"Самолет вылетал из тыловых районов, расположенных далеко от государственной границы", - добавил он.

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По его словам, о владельце уже сообщали в компетентные органы и еще предстоит установить, почему не было соответствующей и своевременной реакции на сообщение Госпогранслужбы.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что ночью в селе Каллошемен в округе Сабольч-Сатмар-Берег на приграничной территории самолет случайно заметил работник полиции, который живет в деревне. Сначала нашли брошенный Ан-2, а затем и прибывших на нем.

Напомним, ООН ищет, куда бы переселить почти 280 тысяч беженцев.