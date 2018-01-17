Оборонный заказ Украины будет значительно увеличен

По словам президента, в зону АТО будут переданы новые ПТРК, как украинского производства, так и приобретенные за рубежом

В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа превысит 21 млрд гривен, что на 37% больше по сравнению с 2017 годом, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает его официальный сайт, в оборонном заказе на 2018 год количество противотанковых ракетных комплексов будет увеличено в четыре раза.

"Сегодня могу сказать, что противотанковое вооружение, его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО. Мы не должны снижать уровень боеспособности наших частей", - подчеркнул президент.

По его словам, в зону АТО будут переданы новые противотанковые комплексы, как украинского производства ("Стугна" и другие), так и приобретенные за рубежом. При этом противотанковые комплексы Javelin будут поставлены за счет финансирования правительства США.

Кроме того, расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы будут увеличены втрое, беспилотных летательных аппаратов - в 4,5 раза, антиснайперских комплексов - в 10 раз.

Порошенко также надеется, чтобы в 2018 году будет завершен процесс испытаний и начато производство ракетного комплекса "Вильха" для того, чтобы резко повысить и точность, и расстояние, на которое могут быть нанесены удары.

Напомним, в Украине испытали ЗРК с названием русской реки.