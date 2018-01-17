Солист Львовской оперы рассказал детали скандала с "ДНР"

Санжаревский признался, что в 2014 году собирал деньги "для гражданских жителей оккупированных территорий"

Солист Львовского национального театра оперы и балета Николай Санжаревский, которого внесли в списки "Миротворца", разъяснил ситуацию с деньгами, которые он собирал для жителей Востока Украины.

В интервью ТСН Санжаревский признался, что действительно в 2014 году создал несколько интернет-кошельков и через соцсеть "ВКонтакте" собирал деньги "для гражданских жителей оккупированных территорий".

Но впоследствии понял, что деньги попадают в руки боевиков "ЛДНР", поэтому прекратил собирать деньги.

Признаю, кошельки, о которых идет речь, были созданы мной в апреле 2014 года. Я понял, что мои благие намерения используются совсем в других целях другими людьми. В связи с этим я прекратил любую деятельность такого направления и обратился к администрации "веб-мани" о блокировании этих кошельков, – отметил солист балета.

Напомним, СБУ провела обыски в его доме.