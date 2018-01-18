ГП "Антонов" официально опровергнул открытое письмо против Гройсмана

В пресс-службе государственного предприятия "Антонов" заявили о хакерской атаке на свой сайт вечером 17 января и распространении с него недостоверной информации.



"ГП "Антонов" официально сообщает, что вечером 17 января произошла хакерская атака на официальный сайт предприятия www.antonov.com с размещением в разделе "Новости" фейковой информации "Открытое письмо". ГП "Антонов" сообщает, что это провокация. Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем, как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства", – говорится в сообщении пресс-службы предприятия в Facebook.

Отметим, ранее от имени предприятия было распространено так называемое открытое письмо, в котором ГП "Антонов" якобы обвиняет Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом в отсутствии поддержки и попытках усложнить его работу.

Напомним, США готовятся к отражению кибератаки "терабайт смерти".