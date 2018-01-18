За сутки в зоне АТО погибли трое бойцов

За минувшие сутки боевики совершили семь обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Украинские военнослужащие два раза были вынуждены открывать ответный огонь. В результате вражеских обстрелов погиб один наш боец. Также в результате подрыва техники на мине ранения несовместимо с жизнью получили двое наших воинов. Еще пятеро военнослужащих получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении боевики активизировались в темное время суток в районе Светлодарской дуги. Враг вел огонь из гранатометов различных видов и 120-мм минометов вокруг населенного пункта Луганское.

На донецком направлении оккупанты нарушали договоренности о прекращении огня из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Песков. Из минометов такого же калибра захватчики обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецкого, а из гранатометов и стрелкового оружия стреляли неподалеку Новотроицкого.

На подступах к Авдеевке агрессор более часа вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Гранитного незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие из стрелкового оружия.