Украинские авиакомпании перевезли в 2017 году почти на 30% больше пассажиров

Объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний в 2017 году выросли по сравнению с 2016 годом на 27,5% и составили 10554,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавиаслужбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Wizz Air полетит из Львова в Дортмунд на два месяца раньше

Международные объемы пассажирских перевозок выросли на 28,6% и составили 9613,6 тыс. человек. Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 27,6% и составили 16499,5 тыс. человек, в том числе в международном сообщении - на 29,2% и составили 14591,7 тыс. человек.

В течение 2017 украинские авиакомпании выполнили 92,2 тыс. коммерческих рейсов (рост по сравнению с предыдущим годом - на 16,0%), среди них международных – 77,7 тыс. рейсов (рост - на 14,4%).

Напомним, определен самый загруженный авиамаршрут в мире.