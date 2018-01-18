В четырех областях ограничили движение крупногабаритного транспорта

По состоянию на утро 18 января в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог. Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Twitter.
"С 6:00 утра движение авто постепенно восстанавливается. Частично ограничено перемещение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях", - говорится в сообщении.
К расчистке дорог привлечены 1409 сотрудников Укравтодора и 1089 единиц техники.