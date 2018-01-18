Из-за непогоды нет света в 63 населенных пунктах

В результате последствий непогоды в Украине обесточены 63 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Больше всего обесточенных населенных пунктов в Полтавской области - 46, в Сумской - 7, Кировоградской - 5, Черкасской - 4, Днепропетровской - 1.
"По состоянию на 8:00 18 января наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Волынской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях, небольшой снег с дождем в Кировоградской и Одесской областях, дождь в Николаевской области. На остальной территории без осадков", - отмечают в ГСЧС.
Движение на автомобильных дорогах обеспечено, заторов нет.
За прошедшие сутки подразделениями ГСЧС отбуксировали 59 автотранспортных средств, оказали помощь 76 гражданам.