В Крыму оккупанты задержали двух крымскотатарских активистов

Гирея Куламетова и Кемала Сеитьяева обвиняют в в распространении "экстремистской информации" в соцсетях

Утром 18 января в оккупированном Крыму российские силовики задержали двух крымскотатарских активистов, участников одиночных пикетов 14 октября 2017 года - Гирея Куламетова и Кемала Сеитьяева. Об этом на своей странице в Facebook сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность".

Отмечается, что обыски прошли дома у Куламетова в городе Старый Крым и у Сеитьяева по месту жительства — в Белогорске.

Во время обыска в доме Куламетова находились двое маленьких детей, жена, мать и его родная сестра.

"Отобрали телефоны у жильцов дома, изъяли процессор, внутри дома и на улице большое количество людей в масках. Подъезд к дому окружен силовиками. К дому подогнан автозак. Женщин и детей подняли на мансарду дома", – сообщили правозащитники.

Вскоре стало известно о его задержании, сегодня над ним должен состояться суд.

По словам родственников, активистов обвиняют в распространении "экстремистской информации" в социальных сетях.