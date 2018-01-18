Депутат просит ЕС не давать деньги Украине до возобновления выплат пенсий жителям ОРДЛО, - СМИ

Председатель комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря обратился к ЕС с просьбой внести в условия новой программы макрофинансовой помощи для Украины возобновление пенсий гражданам на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в письме Немыри к еврокомиссару по вопросам расширения Йоханнесу Хану от 15 января 2018 года, которое было также направлено с копией к председателю представительства ЕС в Украине Хюгу Мингарелли, сообщает Европейская правда.

В своем письме Немыря обратился к Хану с просьбой содействовать решению вопроса относительно принятия законопроекта (№6692) о выплате пенсий гражданам Украины, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса и вынужденным переселенцам.

По его словам, по состоянию на конец 2017 года более 600 тыс. украинцев, которые находятся на неподконтрольной территории, не получают пенсии.

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"Обращаюсь к вам с просьбой при обсуждении возможности введения новой программы макрофинансовой помощи для Украины включить в список предварительных условий внесения в повестку дня Верховной Рады Украины законопроекта №6692 и положительное решение этого вопроса. Такой шаг со стороны европейских институтов будет способствовать обеспечению соблюдения прав и свобод граждан Украины, в частности конституционного права на получение пенсий", - говорится в письме.

Сообщается, что проект Закона о внесении изменений к некоторым законам Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан (№ 6692) разработан при содействии международных организаций, в частности ООН, Совета Европы, Международного Комитета Красного Креста, Норвежского совета по делам беженцев, а также украинских и международных неправительственных организаций.

Соответствующий документ был поддержан ключевыми комитетами Верховной Рады, включая комитет по правам человека и комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Законопроектом предполагается, что пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях, будут получать пенсии, становясь на учет в пенсионном фонде на подконтрольной территории, через украинскую банковскую систему, но без необходимости оформления справки переселенца.