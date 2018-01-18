Подозреваемый в убийстве Ноздровской будет под арестом до 8 марта

Апелляционный суд Киевской области оставил под стражей Юрия Россошанского, который подозревается в убийстве юриста Ирины Ноздровской.
Об это сообщает Интерфакс-Украина.
На заседании в четверг апелляционная инстанция оставила в силе решение Вышгородского районного суда Киевской области от 9 января об избрании подозреваемому соответствующей меры пресечения. Таким образом, Ю.Россошанский будет под арестом до 8 марта 2018 года.
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Апелляция была подана адвокатами семьи И.Ноздровской, которые просили суд сменить меру пресечения Ю.Россошанскому на домашний арест.
Напомним, Россошанский в суде заявил, что согласен с предъявленным ему подозрением в убийстве Ноздровской.