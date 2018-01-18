Непогода в Украине: движение поездов осуществляется в штатном режиме

Несмотря на непогоду и обильный снег пассажирские поезда отправляются по графику

Несмотря на снегопады и метели на территории Украины 17-18 января, железная дорога работает в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Несмотря на непогоду и обильный снег, пассажирские поезда отправляются по графику. Из-за значительного количества снега прибыли с незначительным опозданием – до 35 минут – два поезда: №739 "Кривой Рог – Киев" и №765 "Киев – Херсон".

"Сейчас выбился из графика из-за непогоды скоростной поезд №732 "Киев – Запорожье". Он прибыл на конечную станцию с опозданием менее одного часа, поскольку пришлось утром сделать вынужденную остановку из-за заснеженности инфраструктуры в Черкасской области", - отметили в пресс-службе.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют существенное осложнение погодных условий, сильные снегопады и метели. В этой связи Укрзализныця призывает пассажиров при планировании поездок учитывать трудности, которые могут возникнуть при трансфере до железнодорожных вокзалов и станций.

Напомним, на автодорогах открылись пункты обогрева водителей.