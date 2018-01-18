Ситуация с заложниками: Киев и ОРДЛО обменялись новыми списками

Украинская сторона считает, что следующее освобождение должно состояться в кратчайшие сроки

В этом году уже состоялся обмен списками заложников для организации следующего этапа освобождения удерживаемых лиц.

Об этом заявила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно состояться в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

"Мы и в дальнейшем будем лоббировать инициативу Международного Комитета Красного Креста по созданию международного механизма поиска пропавших без вести", - написала Олифер.

Напомним, Киев выделил почти 100 млн грн на поддержку пленных.