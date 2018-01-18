Оболонский райсуд назначил портретную экспертизу Путина

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение суд принял на заседании в четверг по ходатайству прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко.

"На решение экспертизы поставить вопросы, изображены ли Путин Владимир Владимирович, Шойгу Сергей Кужугетович, Витко Александр Викторович (командующий Черноморским флотом РФ – ред.), Аксенов Сергей Валерьевич на видеозаписи "Крым. Путь на родину" (документальный фильм Андрея Кондрашова)", - говорится в решении суда.

Экспертиза должна определить, изображен ли Путин на видеозаписи под названием "Встреча Владимира Путина с прессой по Украине" и принимал ли он участие в этой встрече, произнесены ли Путиным слова и фразы на данных видеоматериалах.

Эксперты также должны установить, изображен ли Аксенов и принимал ли участие в разговорах на аудио- и видеофайлах с названиями "Крым. Обращение Сергея Аксенова к В.Путину. 1 марта", "Заявление Сергея Аксенова и обращение к Путину", "Аксенов обратился к Путину за помощью", "Крым. Экстренное обращение председателя Кабинета министров Сергея Аксенова. 01.03.2014", "Крым попросил помощи у России", "Кремль не оставит без внимания просьбу Крыма о помощи. Украина".

Проведение экспертизы поручено специалистам Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (г. Киев).

Эксперты предупреждены об уголовной ответственности за заведомо неправдивые выводы и отказ без уважительных причин от выполнения возложенных на них обязанностей.

Кравченко напомнил, что сторона обвинения намерена допросить в качестве свидетелей по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича действующего Главу государства Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, спикера Парламента Андрея Парубия.

Отвечая на вопрос журналистов о том, кого еще планирует допросить прокуратура, он сказал: "Это, например, бывший руководитель СБУ Наливайченко, Турчинов, Парубий, Президент Украины Петр Порошенко и другие".

Кравченко отметил, что со стороны обвинения осталось еще 23 свидетеля, из них еще трое сотрудников Управления государственной охраны Украины.

Суд продолжит рассмотрение данного дела 24 января в 10:00.