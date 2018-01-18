В Краматорске погиб наблюдатель СММ ОБСЕ

В четверг утром, 18 января, в Краматорске Донецкой области в результате ДТП погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным местного издания Восточный проект, около 6 утра таксиста на Daewoo Lanos на заснеженной дороге занесло на повороте, где он вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль ГАЗель.

Водитель Lanos получил травмы, а пассажира, который находился на переднем сиденье, выбросило на проезжую часть через заднее стекло. Он погиб на месте ДТП. Водитель грузовика не пострадал.

"Сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе СММ ОБСЕ.

Напомним, пьяный полицейский врезался в ворота резиденции Назарбаева.