Возле Рахова нашли месторождение золота

Государственная служба геологии и недр Украины подтвердила предварительную оценку нового крупного месторождения золоторудных залежей в Раховском районе Закарпатской области.
Об этом сообщили в Госгеонедра.
"На основании проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ, Раховской геолого-поисковой партии Львовской ГРЭ выполнена оценка прогнозных ресурсов золота в количестве 2,4 тонн.", - говорится в релизе госведомства.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швейцария ежегодно истекает 43 килограммами чистого золота
Объект планируют разрабатывать в геологоразведочных миссиях. Ожидается, что его подготовят для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений.
Кроме этого месторождения, по данным Госгеонедр, в Украине также найдены три золоторудные месторождения: Мужиевское, Береговское, Сауляк.
Напомним, Россия отдала китайцам добычу своего золота.