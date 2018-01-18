По словам президента, оно будет всегда в его офисе

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт подарила президенту Украины Петру Порошенко фотографию, сделанную ею из космоса.

Об этом он рассказал на пресс-конференции во Львове после встречи с канадским генерал-губернатором Жюли Пейетт, передает ZIK.

"Однажды я спросил у госпожи генерал-губернатора, бывала ли она когда-нибудь в Украине. Получил очень интересный ответ, что это первый ее визит на украинскую землю. Но, господин Президент, – сказала она, – хочу вам подарить фото, которое я сделала из космоса", – рассказал Порошенко.

Он добавил, что это просто "фантастическое фото".

"Это не просто техническое спутниковое фото. Оно сделано с душой, и это фото будет всегда возле меня, в президентском офисе".

Отметим, 53-летняя Жюли Пейетт, которая сейчас занимает пост генерал-губернатора Канады, в 1992 году была отобрана среди 5330 желающих и стала астронавтом.

За свою космическую карьеру она принимала участие в двух миссиях МКС и работала главным астронавтом Космического агентства Канады.

Напомним, Хаббл "взвесил" самое крупное галактическое скопление.