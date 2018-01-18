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Попасть на Крещение в столичный Гидропарк будет легче

Попасть на Крещение в столичный Гидропарк будет легче

На одноименной станции метро откроют восточный выход

18.01.18 500
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Во время празднования Крещения на станции Киевского метрополитена "Гидропарк" будет работать дополнительный вестибюль.

Об этом информирует  пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевский метрополитен". 

"Во время празднования Крещения для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции метро "Гидропарк" будет открыт второй выход… Вестибюль №2 (восточный) будет работать с 10:00 до 17:00, а вестибюль № 1 в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе в четверг.

Напомним, на новое столичное метро в проекте бюджета выделено 5,8 млрд грн.

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